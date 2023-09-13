PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ’a operasyon; 4 şüpheli gözaltında

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, dron ve özel harekat polislerinin desteğiyle şafak operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda, DEAŞ'la bağlantılı S.K., FETÖ/PDY'ye maddi destek sağlayan A.F.K. ile PKK/KCK ile bağlantısı olan R.E. ve L.O.'yu gözaltına alındı.