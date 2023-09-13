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Giriş Tarihi: 13.9.2023 10:15

PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a operasyon; 4 şüpheli gözaltında

Mersin polisinin silahlı terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bekir COŞKUN
PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ’a operasyon; 4 şüpheli gözaltında

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, FETÖ/PDY VE PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, dron ve özel harekat polislerinin desteğiyle şafak operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda, DEAŞ'la bağlantılı S.K., FETÖ/PDY'ye maddi destek sağlayan A.F.K. ile PKK/KCK ile bağlantısı olan R.E. ve L.O.'yu gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a operasyon; 4 şüpheli gözaltında
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