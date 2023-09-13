Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi paylaşımı
Giriş Tarihi: 13.9.2023 15:45

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi paylaşımı

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Sakarya Zaferi paylaşımı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadelemizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü tebrik ediyorum."

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi paylaşımı
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