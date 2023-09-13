Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Sakarya Zaferi paylaşımı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Milli Mücadelemizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü tebrik ediyorum."
Millî Mücadele'mizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 13, 2023
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/34skORxtkU