AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı’dan AP’nin Türkiye raporuna tepki: Haksız ve kabul edilemez

AP Genel Kurulu'nda dün gerçekleştirilen oylamada, 2022 Türkiye Raporu oyçokluğu ile kabul edildi. Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağına dikkat çekilen rapora ilişkin Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı, A Haber'e açıklamalada bulundu.

Kaymakcı açıklamasında şunları kaydetti:

"AP'nin Türkiye raporu hakkında Dışişleri Bakanlığımız açıklama yaptı. Bu raporun özellikle Kıbrıs, Yunanistan, dış politika, güvenlik ve savunmayla ilgili boyutlarıyla maalesef bazı üye ülkelerin çıkarları doğrultusunda bizim kabul edemeyeceğimiz yönler var. Raporun yönlerini haksız ve kabul edilemez buluyoruz.

Raporda Türkiye'nin aday bir ülke olduğu vurgulanıyor. Türkiye'nin üyelik süreci devam ederken bu süreçte buna paralel olarak Türkiye-AB iş birliğinin birçok alanda genişletilmesi çağrıları var. Biz bunları olumlu buluyoruz. Türkiye'nin AB üyelik sürecinin sonlandırılmasına yönelik aşırı grupların bazı çabaları oldu. Türkiye'nin üyelik sürecinin sonlandırılmasını öneren önergenin büyük bir oy çoğunluğu ile reddedilmesi de önemli bir konu.

Türkiye AB'ye aday bir ülke, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine ihtiyaç var. Avrupa Parlamentosu'nun beklentisi, Türkiye-AB ilişlkilerin gelişmesi. Bizim de AP'den beklentimiz var. Bazı üye ülkelerin beklentilerine çıkarlarına kilitlenmiş, mahkum edilmiş bir Türkiye-AB ilişkisi sarmalından çıkıp Türkiye'ye eşit muamele göstermesi. Diğer aday ülkelere verilen teşvikin Türkiye'ye de verilmesi. Yeni AP, daha vizyoner düşünen, aday ülkelere eşit muamele yapan bir parlamento olur."