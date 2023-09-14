AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten, CHP’li Öztrak’a ’dış politika’ tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Faik Öztrak'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sözcü Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş." dedi.

Çelik şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş. Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüzyıl sürer. "Türkiye'nin kurucu partisi" ünvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz. İnanmıyorsanız, CHP'ye destek veren vatandaşlarımıza sorun…

Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında sus pus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler; oturup ders çalışsınlar. Demokrasi ve dış politika konularında her dersten sınıfta kalanları, dışardan bitirme sınavlarına almıyoruz!