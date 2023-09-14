Bakan Yerlikaya açıkladı: Evlat nöbetinin bin 462’nci gününde bir örgüt mensubu daha annesine kavuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin bin 462'nci gününde terör örgütü mensubu H.Ç.'nin Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucunda teslim olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, Diyarbakır Annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubunun ikna edilerek teslim olduğunu bildirdi.
DİYARBAKIR ANNELERİNİN ÇIĞLIKLARI YANKILANMAYA DEVAM EDİYOR❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 14, 2023
1⃣ ÖRGÜT MENSUBU DAHA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇARAK TESLİM OLDU, ANNESİYLE BULUŞTU❗️
Diyarbakır Annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1⃣4⃣6⃣2⃣. gününde, terör örgütü mensubu H.Ç., Diyarbakır İl Jandarma… pic.twitter.com/476R9z8Ks4