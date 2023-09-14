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Giriş Tarihi: 14.9.2023 14:36

Bakan Yerlikaya açıkladı: Evlat nöbetinin bin 462’nci gününde bir örgüt mensubu daha annesine kavuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olan bir örgüt mensubunun annesiyle buluştuğunu kaydetti. Bakan Yerlikaya, Diyarbakır Annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubunun ikna edilerek teslim olduğunu bildirdi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bakan Yerlikaya açıkladı: Evlat nöbetinin bin 462’nci gününde bir örgüt mensubu daha annesine kavuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin bin 462'nci gününde terör örgütü mensubu H.Ç.'nin Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucunda teslim olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, Diyarbakır Annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubunun ikna edilerek teslim olduğunu bildirdi.

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Bakan Yerlikaya açıkladı: Evlat nöbetinin bin 462’nci gününde bir örgüt mensubu daha annesine kavuştu
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