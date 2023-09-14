Başkan Erdoğan ile Macron arasında gülümseten diyalog: Gelecektin, gel de konuşalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne katılmıştı. Zirve kapsamında ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, dünya liderleriyle bir araya gelmişti.
"HANİ GELECEKTİN?"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü denk gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hani gelecektin, gelmedin" diyerek Macron'a takıldı.
Başkan Erdoğan, Hindistan'da katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.— Sabah (@sabah) September 14, 2023
➖ Macron: Libya konusunu tekrar konuşabilirsek memnun olacağım.
➖ Erdoğan: Gelecektin, gel de konuşalım. pic.twitter.com/NWevpACXFC
MACRON: GELECEĞİM
Macron ise Başkan Erdoğan'a, "Libya konusunda konuşmak için gelecektim fakat yurt dışındaydınız. Tamam, geleceğim" diyerek yanıt verdi.
MACRON SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bulunan ve dünyanın bir kez daha dikkatini çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'la karşılaştığı sırada aralarında geçen diyalog sosyal medyada gündem olurken, Macron alakalı videoyu resmi hesabı üzerinden paylaştı.