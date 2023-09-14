Başkan Erdoğan ile Macron arasında gülümseten diyalog: Gelecektin, gel de konuşalım

MACRON SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bulunan ve dünyanın bir kez daha dikkatini çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'la karşılaştığı sırada aralarında geçen diyalog sosyal medyada gündem olurken, Macron alakalı videoyu resmi hesabı üzerinden paylaştı.