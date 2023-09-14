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Giriş Tarihi: 14.9.2023 23:22 Son Güncelleme: 14.9.2023 23:34

Başkan Erdoğan ile Macron arasında gülümseten diyalog: Gelecektin, gel de konuşalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında G20 Liderler Zirvesi'nde yaşanan bir diyalog gündem oldu. Başkan Erdoğan'ın "Hani gelecektin, gelmedin. Gel de konuşalım" sözlerine Macron, "Tamam geleceğim" yanıtını verdi. Macron o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Başkan Erdoğan ile Macron arasında gülümseten diyalog: Gelecektin, gel de konuşalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne katılmıştı. Zirve kapsamında ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, dünya liderleriyle bir araya gelmişti.

"HANİ GELECEKTİN?"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü denk gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hani gelecektin, gelmedin" diyerek Macron'a takıldı.

MACRON: GELECEĞİM

Macron ise Başkan Erdoğan'a, "Libya konusunda konuşmak için gelecektim fakat yurt dışındaydınız. Tamam, geleceğim" diyerek yanıt verdi.

MACRON SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bulunan ve dünyanın bir kez daha dikkatini çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'la karşılaştığı sırada aralarında geçen diyalog sosyal medyada gündem olurken, Macron alakalı videoyu resmi hesabı üzerinden paylaştı.

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Başkan Erdoğan ile Macron arasında gülümseten diyalog: Gelecektin, gel de konuşalım
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