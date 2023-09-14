Bunun adı anket değil fişleme

EN DİREK FİŞLEME…

Bir belediye başkanı ve yönetiminin kendi durumunu kamuoyu önünde görmek istemesinin doğal hakkı olduğunu ifade eden Gündoğan, "Ancak kurum içi anketlerde sorulan soruların en direk fişleme yapmak için kullanılacak şekilde seçilmesi gerçekten çok ilginç.