Bunun adı anket değil fişleme

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın kurum içinde yaptırdığı anketlerde personeli fişlediği ortaya çıktı. Karalar, 'personel memnuniyeti araştırması' adı altında belediye çalışanlarına "Zeydan Karalar, siyasi görüşlere saygılıdır", "Zeydan Karalar, herkese eşit davranır/tarafsız" tarzında soruların bulunduğu anketi göndererek işçileri cevaplamasını istedi.
Söz konusu anket Adana Büyükşehir Belediyesinin Eylül ayı meclis oturuma damga vurdu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Vedat Gündoğan, "Büyükşehir belediyesinde personelinin cep telefonlarına belediye başkanının ön plana çıkan soruları olmak üzere 58 madde soruyu cevaplamalarını istediği link gönderildi. Bu anket resmen personeli fişlemektir.
FİŞLEMEYE YÖNELİK ANKET
Büyükşehir Belediyesinin Eylül ayı meclis oturumda gündem dışı söz alan Vedat Gündoğan, belediyenin ihaleyi alan anket firmasının kurum içinde personele yönelik yaptığı anketin "Personeli fişlemek" olduğunu ileri sürdü.
Ankette sorular soruların direkt olarak fişlemeye yönelik olduğunu vurgulayan Gündoğan, "Bu durum personelde büyük huzursuzluk yaratmış durumda. Ankette 'Başkanın memnuniyet anketi fişlemeye yöneliktir. Açıkçası bu anket personeli fişlemektir" diye konuştu.
EN DİREK FİŞLEME…
Bir belediye başkanı ve yönetiminin kendi durumunu kamuoyu önünde görmek istemesinin doğal hakkı olduğunu ifade eden Gündoğan, "Ancak kurum içi anketlerde sorulan soruların en direk fişleme yapmak için kullanılacak şekilde seçilmesi gerçekten çok ilginç.
Belediye Başkanınızın çalışmalarından memnun musunuz? Belediye başkanınız Halka yakındır, dürüsttür, eşit davranır, tarafsızdır gibi soruların amacı personeli fişlemek dışında nasıl bir amaç taşıyabilir merak ediyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Zeydan Karalar, anket hakkında, "Bunlar gizli ve özeldir. İsimler bize gelmez" yanıtını verdi.
İŞTE O SORULAR:
Başkan Karalar'ın anket adı altında çalışanını fişlediği sorular:
Zeydan Karalar iş bitiricidir
Zeydan Karalar siyasi görüşe saygılıdır
Zeydan Karalar çalışanların fikirlerine değer verir
Zeydan Karalar çalışkandır
Zeydan Karalar halka yakındır
Zeydan Karalar dürüsttür
Zeydan Karalar eşit davranır, tarafsızdır
Zeydan Karala dini değerlere saygılıdır
Zeydan Karalar ulaşılabilirdir
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