SABAH’tan Vali Köşger’e “Hayırlı olsun” ziyareti

SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu, İzmir'den Adana'ya atanan Vali Yavuz Selim Köşger'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Turkuvaz Dağıtım ve KARGOMsende Bölge Müdürü Bahattin Özdem, Sabah Gazetesi Adana Matbaa Müdürü Gültekin Mındık, bölge muhabirleri Murat Karaman, Ziya Ramoğlu ile A Haber Temsilcisi Halil İbrahim Uğur da katıldı.

"MÜTHİŞ POTANSİYELE SAHİP"

Ziyarette kent hakkındaki ilk izlenimlerini dile getiren Vali Köşger, Adana'nın Akdeniz'in önemli bir şehri olduğunu ifade etti. Vali Köşger: "Adana, tarımı, sanayisi ve gastronomisiyle müthiş bir potansiyele sahip bir il. Tarıma dayalı sanayiyi Türkiye'ye ilk getiren bir kentimiz. Ülkeye çok büyük sanayiciler yetiştirmiştir" diye konuştu.

"UYUM İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Adana'nın son zamanlar da bazı şehirlerden geri kaldığının altını çizen Vali Köşger, "Son dönemde yapacağımız çalışmalarla Adana'nın bütün unsurlarını bir araya getirerek potansiyelini ortaya çıkaracak ve gelişimini hızlandıracağız. Her türlü adımı atmaya çalışacağız. Birlikte uyum içerisinde çalışıp Adanamızı daha iyi hale getirmek için gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.