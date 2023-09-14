Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. K.K. isimli uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 514 gram Marihuana maddesi, 11,2 gram Kokain maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 230 lira nakit para, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan üç cep telefonu ve satışa hazırlanan uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. K.K. adlı uyuşturucu madde satıcısı yasal işlemleri sonrasında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.