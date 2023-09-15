Bahçeli'den "58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" paylaşımı

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, sporu ve sporcuyu destekleyerek, 'Gençlerimizin spora yaklaşımı, sağlıklı yaşama pedal çevirmesidir' sözüyle, 8 Ekim'de başlayacak 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu bugünden tebrik ederek başarılar dilediler." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda Bahçeli'nin bisikletle çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.