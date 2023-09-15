Bahçeli'den "58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" paylaşımı

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, sporu ve sporcuyu destekleyerek, 'Gençlerimizin spora yaklaşımı, sağlıklı yaşama pedal çevirmesidir' sözüyle, 8 Ekim'de başlayacak 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu bugünden tebrik ederek başarılar dilediler." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda Bahçeli'nin bisikletle çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.
Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli, sporu ve sporcuyu destekleyerek gençlerimizin spora yaklaşımı, sağlıklı yaşama pedal çevirmesidir sözüyle, 08 Ekim'de başlayacak olan, 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunu bugünden tebrik ederek başarılar dilediler.. pic.twitter.com/Xol0UfcJZE— MHP (@MHP_Bilgi) September 15, 2023