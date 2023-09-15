Haberler Gündem Haberleri Bakan Tunç'tan 'Madımak' açıklaması! "30 yıllık zaman aşımı süresi doldu"
Giriş Tarihi: 15.9.2023 11:01 Son Güncelleme: 15.9.2023 11:15

Bakan Tunç'tan 'Madımak' açıklaması! "30 yıllık zaman aşımı süresi doldu"

Adalet Bakanı Yılmaz TunçMadımak davası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, "30 yıllık zaman aşımı süresi doldu. Mahkeme davayı düşürdü." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç’tan ’Madımak’ açıklaması! 30 yıllık zaman aşımı süresi doldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Madımak davası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, "30 yıllık zaman aşımı süresi doldu. Mahkeme davayı düşürdü." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Tunç'tan 'Madımak' açıklaması! "30 yıllık zaman aşımı süresi doldu"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA