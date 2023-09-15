Giriş Tarihi: 15.9.2023 11:01Son Güncelleme: 15.9.2023 11:15
Bakan Tunç'tan 'Madımak' açıklaması! "30 yıllık zaman aşımı süresi doldu"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Madımak davası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, "30 yıllık zaman aşımı süresi doldu. Mahkeme davayı düşürdü." ifadelerini kullandı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Madımak davası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, "30 yıllık zaman aşımı süresi doldu. Mahkeme davayı düşürdü." ifadelerini kullandı.
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Bakan Tunç'tan 'Madımak' açıklaması! "30 yıllık zaman aşımı süresi doldu"