Haberler Gündem Haberleri Çiftlik Bank'ta vurgun miktarını bilirkişiler belirledi! 4 bin 414 mağdur 70 milyon 514 bin lira zarar
Giriş Tarihi: 15.9.2023 16:33

Çiftlik Bank'ta vurgun miktarını bilirkişiler belirledi! 4 bin 414 mağdur 70 milyon 514 bin lira zarar

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastıktan sonra teslim olup tutuklanan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın yargılandığı davaya 1,5 yıl sonra dikkat çeken bir rapor ulaştı. Aralarında tutuklu Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 16 sanığın "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 4 ayrı dava için toplamda 85 bin 654'er yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada sanıkların yaptığı vurgun gözler önüne serildi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Çiftlik Bank’ta vurgun miktarını bilirkişiler belirledi! 4 bin 414 mağdur 70 milyon 514 bin lira zarar

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 ayrı davada toplam 4 bin 752 mağdurun bulunduğu dosya için mahkeme, mağdurların toplam zararının belirlenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Yeminli mali müşavir, muhasebeci ve bankacıdan oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti hazırladığı çarpıcı raporda dosya dosya inceleme yapıldı. Zarar tespiti ortaya çıktı. Bazı mağdurların yatırdığı miktarları veya daha fazlasını geri alabildiği vurgulanan raporda, toplamda 4 bin 414 kişinin 70 milyon 514 bin lira zarara uğratıldığı kaydedildi.

ÇİFTLİK BANK DAVASI TEK DOSYADA BİRLEŞTİ

Geçtiğimiz duruşmada açıklanan raporda, mahkeme başkanı zarar tespitinin yapıldığını ve sanık Mehmet Aydın'ın mağdurların bu zararını karşılayıp karşılayamayacağını sordu. Bunun üzerine Aydın, böyle bir nakit parasının olmadığını belirtti. Gelen raporun ardından ayrı ayrı görülen Çiftlik Bank davası tek bir dosyada birleştirilirken, dosya esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için Cumhuriyet Savcısına gönderildi.

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Çiftlik Bank'ta vurgun miktarını bilirkişiler belirledi! 4 bin 414 mağdur 70 milyon 514 bin lira zarar
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