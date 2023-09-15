Çiftlik Bank’ta vurgun miktarını bilirkişiler belirledi! 4 bin 414 mağdur 70 milyon 514 bin lira zarar

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 ayrı davada toplam 4 bin 752 mağdurun bulunduğu dosya için mahkeme, mağdurların toplam zararının belirlenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Yeminli mali müşavir, muhasebeci ve bankacıdan oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti hazırladığı çarpıcı raporda dosya dosya inceleme yapıldı. Zarar tespiti ortaya çıktı. Bazı mağdurların yatırdığı miktarları veya daha fazlasını geri alabildiği vurgulanan raporda, toplamda 4 bin 414 kişinin 70 milyon 514 bin lira zarara uğratıldığı kaydedildi.

ÇİFTLİK BANK DAVASI TEK DOSYADA BİRLEŞTİ

Geçtiğimiz duruşmada açıklanan raporda, mahkeme başkanı zarar tespitinin yapıldığını ve sanık Mehmet Aydın'ın mağdurların bu zararını karşılayıp karşılayamayacağını sordu. Bunun üzerine Aydın, böyle bir nakit parasının olmadığını belirtti. Gelen raporun ardından ayrı ayrı görülen Çiftlik Bank davası tek bir dosyada birleştirilirken, dosya esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için Cumhuriyet Savcısına gönderildi.