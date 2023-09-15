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Giriş Tarihi: 15.9.2023

Erdoğan ile Macron’un gülümseten sohbeti

Hande ERDEM
Erdoğan ile Macron’un gülümseten sohbeti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan'daki G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la arasında gerçekleşen gülümseten ayaküstü sohbete ilişkin bir videoyu sosyal medyadan paylaştı. Erdoğan'ın "Hani gelecektin, gelmedin" diyerek takıldığı Macron, "Libya meselesini tekrar konuşabilirsek mutlu olurum. Gelecektim, fakat yurtdışındaydınız. Tamam, geleceğim" diyerek yanıt verdi. Erdoğan da "Gel tabii, gel. Anlaştık mı?" derken, Macron ise "Evet, geleceğim. Kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.
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Erdoğan ile Macron’un gülümseten sohbeti
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