İBB Muhtarlık Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın yargılandığı davada mütalaa verildi

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada yardım kartı için Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan talep edildiği, talep edilen yardım kartlarının toplu bir liste şeklinde dernek yetkililerine teslim edildiğini anlatıldı. Sanığın yardım kartlarını DİAYDER üzerinden değer ailelerine teslim edilmesinde görevi kapsamında kastının bulunduğu belirtilen mütalaada Saltık'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

"YAPTIĞIM HİÇBİR ŞEYDEN PİŞMANLIK DUYMADIM"

İBB'li Yavuz Saltık, mütalaaya karşı savunmasında davanın kendisini yetiştiren ailesine ve öğretmenlerine haksızlık olduğunu ifade ederek "Ben İBB'ye leke getirecek işlere imza atmadım. Ben devlet memuruyum. Bugün burada ne karar ceza alınırsa alınsın yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım, duymayacağım da. Benim bu mahkemeden beklentim beraat kararının verilip verilmemesi değildir" dedi.