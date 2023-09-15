İBB’nin sabotajcı iftirası attığı vatandaş: Yargı önünde hesaplaşacağız

ONGUN'DAN A HABER'E "SABOTAJ" İFTİRASI

Bu da yetmezmiş gibi kırpılan görüntülerle A Haber'e İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun tarafından bir de iftira atıldı.

Sosyal medyadan kırpılmış ve montajlanan görüntüleri servis eden Ongun, "Malum siyasi akıl ve malum kanal işbirliği belgelendi. Dertleri İstanbulluların huzuru." paylaşımı ile A Haber'e alçakça saldırdı.