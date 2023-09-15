Son dakika: Başkan Erdoğan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde konuşuyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

2023-204 eğitim yılının bütün eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Tatilin ardından öğrencilerimiz öpğretmenleriyle buluştu. Kendi evlatlarından ayrı tutmadıkları öğrencileriyle kucaklaşan tüm öğretmenlerimize buradan selamlarımı gönderiyorum.

Rabbim tüm öğretmenlerimizden razı olsun diyorum. Üzerimde hakkı ve emeği olan saygıdeğer öğretmenlerimi saygıyla anıyorum. Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi görevi başında şehit edilen edilen öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın ismini Cudi- Gabar petrol sahasına verdik. Şehidimizin ismi nesilden nesile taşınacaktır.

Bu sene Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bu önemli yıl dönümüne ulaşmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. Devletimizin 2. asrına çok büyük bir nizanla gireceğiz. Farklı görüşlerden insanların Türkiye Yüzyılı vizyonunu benimsemesi bizleri cesaretlendirdi.

85 milyon el ele, gönül vererek Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz.

Eğitimden teknolojiye ulaştırmadan savunmaya kadar her alanda çok ciddi hazırlık yaptık.