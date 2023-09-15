Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Birikimleri, tespit ve tedbirleriyle şuramıza destek verecek herkese teşekkür ediyorum. Komisyonlarda yapılan çalışmaların kentsel dönüşüm çalışmalarımıza ışık tutacağına inanıyorum. Kanun düzenlemelerinde Şura'daki çalışmalardan yararlanacağız. Vatandaşlarımızdan beklentimiz kentsel dönüşüme destek vermesidir.

Biliyorsunuz ülkemizin deprem haritasında belirli fay hatları var. Uzun yıllar boyunca depremle ilgili çalışmalar bu haritalara göre yürütüldü. Ancak son zamanlarda bu haritalarda görünmeyen yerde deprem meydana geldi. Artık ülkemizin tamamını deprem bölgesi kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 680 bini konut, 170 bini ticari olmak üzere 850 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale gelmiştir.

Şu ana kadar afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık. Amacımız temeli atılan her konutu hak sahibine bir yıl içerisinde teslim etmek.

Destek, taşınma, vefat, enkaz, yıkım ve diğer başlıklar altında depremzedelerimize 82 milyar lira mali yardımda bulunduk. Bu yardımların yaklaşık yarısını bağışlardan, diğer yarısını bütçeden karşıladık.

Konteyner kentlerdeki vatandaşlarımızdan sosyal yardım hakkı olanlar ile emeklilere, market alışverişlerinde kullanılmak üzere içine her ay 3 bin lira yüklenen Esen Kart dağıtımına başladık.

2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz. OVP kapsamında da önceliği deprem bölgesinin yaralarının sarılmasına verdik. Yeni yuvalarına kavuşana kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

(Depremzedelere) Bugüne kadar 6 milyar 276 milyon lira kira yardımı ödemesi gerçekleştirdik.

AYRINTILAR GELİYOR...