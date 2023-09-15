Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Sosyal medyada camide alkol kullandığı görüntüleri paylaşan şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 15.9.2023 22:54 Son Güncelleme: 15.9.2023 23:05

SON DAKİKA | Sosyal medyada camide alkol kullandığı görüntüleri paylaşan şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…" diye yazan S.Y.Ö. adlı şüpheli İstanbul Emniyetine bağlı ekipler tarafından yakalandı. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA | Sosyal medyada camide alkol kullandığı görüntüleri paylaşan şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul'da camiye giren bir şahıs, içeride alkol içtiği görüntüleri "Allah ile dertleştim biraz" notuyla Reddit hesabından paylaştı. Reddit'te 'Kondopolos' takma adını kullanan şahıs, fotoğrafın altına gelen yorumlara yazdığı cevaplarda da dini değerlerle açıkça alay etmeyi sürdürdü.

ALÇAK SÖZLER: "ATATÜRK'E EKBER" DEDİM CESARETİMİ TOPLADIM

Yazdığı bir mesajda caminin alt katının boş olduğunu belirten şahıs, "Ben de çantadan çıkardım içtim. İstanbul'un çok işlek bir semtinde ama boş bir cami" dedi.

"Nasıl becerdin bunu?" şeklindeki bir yoruma da cevap veren şahıs, "'Atatürk'e ekber' dedim cesaretimi topladım girdim içeri" ifadelerini kullandı.

"BULDUKLARINDA PAŞA PAŞA KARAKOLA İFADE VERMEYE GİDERİM"

Pişkin mesajlarına devam eden şahıs, "3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar, bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" diye yazdı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüpheli S.Y.Ö'nün yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, "Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…'diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da Emniyet Mensuplarımızca yakalanmıştır. kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadesini kullandı.

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SON DAKİKA | Sosyal medyada camide alkol kullandığı görüntüleri paylaşan şüpheli yakalandı
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