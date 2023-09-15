SON DAKİKA | Sosyal medyada camide alkol kullandığı görüntüleri paylaşan şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul'da camiye giren bir şahıs, içeride alkol içtiği görüntüleri "Allah ile dertleştim biraz" notuyla Reddit hesabından paylaştı. Reddit'te 'Kondopolos' takma adını kullanan şahıs, fotoğrafın altına gelen yorumlara yazdığı cevaplarda da dini değerlerle açıkça alay etmeyi sürdürdü.
ALÇAK SÖZLER: "ATATÜRK'E EKBER" DEDİM CESARETİMİ TOPLADIM
Yazdığı bir mesajda caminin alt katının boş olduğunu belirten şahıs, "Ben de çantadan çıkardım içtim. İstanbul'un çok işlek bir semtinde ama boş bir cami" dedi.
"Nasıl becerdin bunu?" şeklindeki bir yoruma da cevap veren şahıs, "'Atatürk'e ekber' dedim cesaretimi topladım girdim içeri" ifadelerini kullandı.
"BULDUKLARINDA PAŞA PAŞA KARAKOLA İFADE VERMEYE GİDERİM"
Pişkin mesajlarına devam eden şahıs, "3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar, bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" diye yazdı.
Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve ''3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…" diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs #İstanbul'da Emniyet Mensuplarımızca YAKALANMIŞTIR.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 15, 2023
KAHRAMAN TÜRK POLİSİ HER SUÇLUYU BULUP YAKALADIĞI GİBİ BU ŞAHSI DA… pic.twitter.com/NnTV1ffUQY
BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüpheli S.Y.Ö'nün yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, "Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…'diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da Emniyet Mensuplarımızca yakalanmıştır. kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadesini kullandı.