Utanç kararının 62’nci yılı

Merhum Başbakan Adnan Menderes ile arkadaşları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun idamının üzerinden tam 62 yıl geçti. 14 Mayıs 1950 serbest seçimleriyle 27 yıllık tek parti iktidarına son veren Demokrat Parti, 1954 ve 1957 seçimlerinde de halkın desteği ile iktidarını sürdürdü. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki bir grup darbeci, halkın idaresine 27 Mayıs 1960'ta müdahale etti ve Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden birine imza attı. Yassıada'daki yargılamalar, 14 Ekim 1960'ta başlayıp 15 Eylül 1961'de sonuçlandı. Toplam 19 dava dosyası, "anayasayı ihlal" suçlaması altında birleştirildi. Tutuklananlar, "vatana ihanet, Meclis içtüzüğünün değiştirilmesi, Kırşehir'in ilçe yapılması, CHP'nin mülklerine el koyma" gibi iddialarla suçlu bulundu. Yassıada'daki duruşmalarda 6-7 Eylül olaylarından da DP sorumlu tutuldu. 14 Eylül 1960'ta darbeciler tarafından Yassıada'da yapılan yargılamalar sonucunda Başbakan Adnan Menderes ile arkadaşları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu 62 yıl önce bugün Yassıada'da idama mahkûm edildi. İdam kararları milletin vicdanında derin bir yara açtı.