Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan: Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık
Giriş Tarihi: 16.9.2023 09:35 Son Güncelleme: 16.9.2023 09:42

Başkan Erdoğan: Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başlandığını, 210 bin konut için de yerinde dönüşüm başvurusu aldıklarını belirterek, "Hazırlıkları tamamlanan rezerv alanlarda yeni temeller atmayı sürdürüyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan: Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık, 210 bin konut için de yerinde dönüşüm başvurusu aldık. Hazırlıkları tamamlanan rezerv alanlarda yeni temeller atmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan: Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık
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