Başkan Erdoğan’ın resti sonrası dikkat çeken çıkış: AB bunu hiç istemez!

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu sonrası gözlerin çevrildiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ndan çok sert bir çıkış geldi. Erdoğan, AB ile yolların ayrılabileceğini söyledi. Erdoğan'ın çıkışını değerlendiren Prof.Dr. Nurşin Ateşoğlu, "Bu çok önemli bir ikaz. AB'nin geleceği çok tartışmalı. Türkiye'siz bir AB olmaz. Bizim samimiyetimiz belli ancak AB ikirciklki ve haksız bir tutum sergiliyor." dedi. Ateşoğlu, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularına da atıfta bulunarak, sığınmacılarla ilgili anlaşma dahil birçok ikili anlaşma olduğunu da hatırlattı. Ateşoğlu, "AB ikili ilişkiler çerçevesinde bu durumu hiç istemez." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AB'YE REST: GEREKİRSE AYRILIRIZ
Başkan Erdoğan, BM zirvesi için ABD'ye gitti. Erdoğan, seyahati öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, AP'nin skandal Türkiye raporu sonrası AB'ye çok sert çıkıştı, "Gerekirse AB'den ayrılırız." dedi.
"TÜRKİYE'YE KARŞI HAKSIZ BİR TUTUM OLDUĞU ORTADA"
Başkan Erdoğan'ın resti sonrası sabah.com.tr'ye son durumu değerlendiren Prof.Dr. Nurşin Ateşoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ateşoğlu, "Avrupa Birliği ile bir süredir ilişkilerimiz iyi gitmiyordu. Aslında Türkiye kapıyı araladı. Belirli noktalarda görüşmeler de yaptı. AB'nin genişleme planı kapsamında üyee olabilecek ülkelerin isimleri de zikredildi. Bunların birçoğu iktisadi olarak AB normlarına yeterli ülkeler bile değil. Türkiye'ye karşı haksız veya ikircikli bir tutum olduğu ortada." dedi.
"GERÇEK VE NET BİR İKAZ"
Başkan Erdoğan'ın, 'Gerekirse yolları ayırabiliriz' çıkışını değerlendiren Ateşoğlu, "Cumhurbaşkanımız gerekli bir tepki koymuş. Türkiye'nin AB'ye üyeliği sadece Türkiye'ye değil AB'ye de çok katkı sağlar. Geleceği tartışmalı olan bir AB'ye bir ikazdır. Gerçek ve net bir ikazdır." ifadelerini kullandı.
"BİZİM SAMİMİYETİMİZ BELLİ"
Ateşoğlu, AB'nin karmaşalı bir süreç yaşadığını belirterek, "İngiltere birlikten ayrıldı. Bunlar olabilen şeyler. Türkiye, AB üyelik süreci için hazırdır. Ama ortada adil ve eşit bir tutum yok. Bizim samimiyetimiz belli." diye konuştu.
"AB İKİLİ İLİŞKİLER ÇERÇEVESİNDE BUNU HİÇ İSTEMEZ"
Başkan Erdoğan'ın, 'Gerekirse ayrılırız' dediği senaryonun gerçekleşmesine dair de dikkat çeken bir yorumda bulunan Ateşoğlu, "Vize serbestisi, Gümrük Birliği Modernizasyonu gibi konular var. Sığınmacıların geri gönderilmesini de kapsayan ikili ilişkiler var. AB ikili ilişkiler çerçevesinde bunu hiç istemez. Türkiye'siz bir AB olacağını hiç sanmıyorum." dedi.
"STRATEJİK OLARAK BİRLİK SAĞLAYAMAYAN BİR AB VAR"
AB'nin iktisadi olarak güçlü bir küresel yapı olduğunu vurgulayan Ateşoğlu, "Ancak stratejik olarak bir birlik sağlayamıyorlar. Almanya'nın, Fransa'nın başka yaklaştığı birçok konu var. Ayrıca ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşı süresinde Ukrayna'nın yanında duran stratejisi de birliğe çok maliyet yarattı. Bu savaş ve birlik içindeki farklı bakışlarla gelen ciddi sorunlar var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikazı önemlidir. Bu ikaz sorunların çözümü için dikkat çekici bir çıkış olur." ifadelerini kullandı.