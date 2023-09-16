Başkan Erdoğan’ın resti sonrası dikkat çeken çıkış: AB bunu hiç istemez!

"GERÇEK VE NET BİR İKAZ"

Başkan Erdoğan'ın, 'Gerekirse yolları ayırabiliriz' çıkışını değerlendiren Ateşoğlu, "Cumhurbaşkanımız gerekli bir tepki koymuş. Türkiye'nin AB'ye üyeliği sadece Türkiye'ye değil AB'ye de çok katkı sağlar. Geleceği tartışmalı olan bir AB'ye bir ikazdır. Gerçek ve net bir ikazdır." ifadelerini kullandı.

"BİZİM SAMİMİYETİMİZ BELLİ"

Ateşoğlu, AB'nin karmaşalı bir süreç yaşadığını belirterek, "İngiltere birlikten ayrıldı. Bunlar olabilen şeyler. Türkiye, AB üyelik süreci için hazırdır. Ama ortada adil ve eşit bir tutum yok. Bizim samimiyetimiz belli." diye konuştu.