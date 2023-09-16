Boğaziçi İmar’dan 15 gündür ses yok... İşte kaçağın belgesi

SABAH'ın gündeme getirdiği Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a nazır Sarıyer'de bulunan kaçak villasıyla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Kaçak villayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Müdürlüğü ekipleri ve İBB'ye ait ekipler ayrı ayrı mühürlemişti. Mahiroğlu, iki mührü de sökerek kaçak inşaatını kamufle edip inşaat çalışmasına devam ediyor. SABAH şimdi de İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün kaçak villa inşaatıyla ilgili 1 Eylül tarihinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne kaçak inşaatın durdurulmasıyla ilgili yazdığı yazıya ulaştı.Yazıda, Sarıyer Kireçburnu Mahallesi, 495 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda izinsiz inşaat çalışmaları yapılması sebebiyle daha önce İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından mühürlenen inşaatla ilgili 1 Eylül'de yerinde inceleme yapıldığı anlatıldı.İnceleme sonucunda inşaat faaliyetlerinin devam ettiğinin görüldüğünün ancak herhangi bir izin belgesinin Cafer Mahiroğlu tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine sunulamadığının altı çizildi. Müdürlük, konunun hızlı bir şekilde incelenerek inşaat faaliyetlerinin durdurulması amacıyla Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden kaçak villayla ilgili 15 gündür herhangi bir yaptırımda bulunmaması dikkat çekti.