SON DAKİKA: Camide alkol kullanan o şüpheli tutuklandı

Türkiye'yi şoke eden olay, geçtiğimiz günlerde yaşandı. S.Y.Ö. isimli şüpheli, bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştı altına da "3 bin 200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…" notunu yazdı. Camide yapılan skandal paylaşıma tepki yağdı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Camide alkol aldığı belirlenen S.Y.Ö., Kartal ilçesinde bir adreste yakalandı. Çirkin olayın Ataşehir ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.