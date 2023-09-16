Camide alkol kullandığı anları sosyal medyada paylaşmıştı: İfadesi ortaya çıktı!

BAKAN YERLİKAYA DUYURMUŞTU…

Emniyet güçlerince gerçekleştirilen çalışmada, çirkin olayın Ataşehir İlçesi'ndeki Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından zanlının yakalandığına ilişkin görüntüleri paylaştı.

"Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse...' diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır, adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.