İkinci ’baba-oğul’ krizi: 39 vekilimizi kaptırdın

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partinin gittikçe demokrasiden koptuğunu belirterek "Genel başkanlığa adayım" dedi.Genel merkezde düzenlediği basın toplantısında kendisine destek veren 30'a yakın milletvekili ve PM üyesinin katılımıyla genel başkan adaylığını resmen açıklayan Özel, Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştirileri ile gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun parti içinde istişareyi ortadan kaldırdığını ve eleştirilere kulak tıkayarak otoritesini korumaya çalıştığını açık açık söyleyen Özel, "Aşkın yetkiler kullanıp yenilgide sorumluluk üstlenmeyen bir yönetim tarzı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.Basın mensuplarına 38 sayfalık Tutum Belgesi de dağıtarak hedeflerini anlatan Özel, Kılıçdaroğlu ve yönetiminin mutlaka görevlerinden ayrılması gerektiğine vurgu yaptı. CHP'nin küçük ortaklara 39 vekil hediye etmesini de sert sözlerle eleştiren Özel, "Partinin tüzüğünü aşan yönetim anlayışı toptan değişmelidir. Partimizin 39 milletvekilliğini başka partilere vermesi unutulmaz hasar bırakmıştır. Aynı şekilde partiler arası imzalanan protokollere dair bilgilendirme dahi yapılmadan süreç izlenmiştir" şeklinde konuştu.Öte yandan adaylığını açıklayan Özel'i tebrik eden ilk isim ise değişimcilerin lideri konumundaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden kurultayda kendisine başarılar dileyen İmamoğlu, Özgür Özel'i de etiketlemeyi ihmal etmedi.Bu arada Prof. Dr. Örsan Öymen de CHP Genel Merkezi'nde genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.