İmamoğlu yeniden yargılanacak: Beraat ettiği dosyaya duruşma günü verildi

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın 25 Ekim 20220 günü 'Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ederken yuhalanmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşma yargıya taşındı. Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla İmamoğlu hakkında, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Basit yargılama usulüyle dosya üzerinden davada İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi Ekrem İmamoğlu hakkında beraat kararı verdi.

BERAAT KARARINA İTİRAZ GELDİ

Kararın ardından Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın avukatı beraat kararına itiraz etti. Başkan Yazıcı'nın olay günü kürsüde yaptığı konuşmanın yarım kaldığını ve aracına giderken yuhalanıp onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek eylemlere maruz kaldığı belirtilen dilekçede, "Sanık Ekrem İmamoğlu kürsüde müvekkil hakkında 'O arkadaş burayı germeye gelmiş, nezaketsiz provokasyonlarına devam ediyor, kötü söz sahibine aittir, Allah'tan korkun, üç buçuk sene ulan üç ayını bizden siz çaldınız, bir buçuk senesi pandemi, cebimizdeki paraları da çaldınız, yüzde ellisini çaldınız' şeklinde beyanlarda bulunmuştur" denildi.

MAHKEME DURUŞMA GÜNÜ VERDİ

Yazıcı'nın, programa davet ile katılıp kendisine verilen süre içinde konuşmak istediği ve konuşma süresince kimseyi zan altında bırakabilecek söylemlerde bulunmadığı kaydedilen dilekçede, "Ancak müvekkil programın devamında beklenilmeyen davranış ve söylemlere maruz kalmıştır" ifadeleri kullanıldı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği eylem ve fiillerde hakaret suçunun oluştuğu kaydedilerek cezalandırılması ve yargılamanın duruşma açılarak yapılması talep edildi. Talebi kabul eden mahkeme, 15 Aralık 2023 tarihine duruşma günü verdi. Yargılama duruşmalı olarak yapılacak.