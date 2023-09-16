Malcolm X’ın kızını kabul etti

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Amerikan siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: Malcolm X'in kıymetli kızı Ilyasah Shabazz'ı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Babasının ve annesinin mirasını yaşatmak için kurulan Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi'nin faaliyetlerini ele aldık. Irkçılık vae İslamofobi ile mücadelede Malcolm X'in cesaretle başlattığı direniş, küresel bir dönüşümün ilk kıvılcımı oldu. Bu anlayışın simgesi olarak kurulan Eğitim Merkezi'nin çalışmaları vesilesiyle, Malcolm X'in inancı ve kararlılığının dünyadaki tüm gençlere ulaşmasını diliyorum.