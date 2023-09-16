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Giriş Tarihi: 16.9.2023 15:07 Son Güncelleme: 16.9.2023 15:07

Adnan Menderes idam edilişinin 62.yılında anıt mezarı başında anılacak

Türkiye'nin darbeci cunta tarafından idam edilen başbakanlarından Adnan Menderes için 62.yıldönümünde Topkapı'daki anıt mezarı başında anma töreni düzenlenecek.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Adnan Menderes idam edilişinin 62.yılında anıt mezarı başında anılacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada darbeci cunta tarafından idam edilen merhum başkakan Adnan Menderes için tören düzenleneceği açıklandı.

Valiliğin yaptığı açıklamada, "Merhum Başbakan Adnan Menderes, darbeci cunta tarafından idam edilişinin 62. yıl dönümünde mezarı başında anılacak. Topkapı'daki Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu anıt mezar başında saat 10.30'da düzenlenecek Merhum Başbakan Adnan Menderes'in anma programına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valimiz Davut Gül, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katılacak" denildi.

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Adnan Menderes idam edilişinin 62.yılında anıt mezarı başında anılacak
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