Özgür Özel’in adaylığına manidar göndermeler

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "5 dönemlik Özgür Özel, 7 dönemlik arkadaşlarıyla; vekiller için 3 dönem kuralı getirecekmiş. Fıkra bu kadar. Özgür Özel 5 Haziran 2023, 'Parti içinde Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar.' Özgür Özel 15 Eylül 2023: 'CHP lideri değişmeli. Genel Başkanlığa adayım.' Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu'na ses çıkaramaz demiştik, onu da aşıp Genel Başkan adaylığı toplantısında sahiplendi." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YANI BAŞINDAYDI"

Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, "Özgür Özel, Muharrem İnce gibi CHP'nin has unsuru değildir. Ulusalcı çizgideki Manisa milletvekili rahmetli Şahin Mengü tarafından getirilmiştir. Herhalde Şahin abi HDP için zıplayan Özgür Özel konusunda yanıldığını bugün hayatta olsa söylerdi. Kılıçdaroğlu'nun dizinin dibinden bir gün olsun ayrılmadı. Kılıçdaroğlu CHP'sinin tüm politikalarında, Kılıçdaroğlu'nun tüm kararlarında yanı başında görev aldı." ifadelerini kullandı.

"SİYASİ TARİHİMİZDE OLMAYAN BİR GARABET"

Özel'in Kılıçdaroğlu'nun partideki temsilcisi olduğunu vurgulayan Çiçek, "Bugün Özgür Özel, CHP'nin TBMM grup başkanı. O koltuk bizatihi Kılıçdaroğlu'nun koltuğudur. Kılıçdaroğlu'nun vekili olmadığı için yerine Özgür Özel grup başkanlığı yapıyor. Siyasi Tarihimizde olmayan bir garabete imza atıyor. Temsil ettiği kişinin karşısına rakip oluyor, lakin koltuğunu vermiyor. Grup Başkanı demek Genel Başkan temsilcisi demektir." paylaşımında bulundu.

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