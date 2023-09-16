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Giriş Tarihi: 16.9.2023 08:58

PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yapılan operasyonda; 3 örgüt üyesi tutuklandı

Mersin’de DEAŞ, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik yapılan şafak operasyon ile gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bekir COŞKUN
PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ’a yapılan operasyonda; 3 örgüt üyesi tutuklandı

Mersin polisinin silahlı terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Mersin İİ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, FETÖ/PDY VE PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, dron ve özel harekat polislerinin desteğiyle şafak operasyonu düzenledi.

Yapılan operasyonda, DEAŞ'la bağlantılı S.K., FETÖ/PDY'ye maddi destek sağlayan A.F.K. ile PKK/KCK ile bağlantısı olan R.E. ve L.O., gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.F., adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, S.K., L.O. ve R.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yapılan operasyonda; 3 örgüt üyesi tutuklandı
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