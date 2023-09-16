Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AP’nin raporuna çok sert tepki: Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz!

KARABAĞ'DA ERMENİSTAN GERİLİMİ

4'lü olarak toplantı yapalım önerisinde bulunduk.

"YASA YETMEZ GEREKENİ YAPIN"

Bizim parlamentomuz kararı vermedikten sonra evet veya hayır dememiz mümkün değil. Şu anda İsveç üzerine düşen görevi yerine getiriyor mu? Yasayı hazırlamak yetmez. Yasayı uygulamak gerekiyor. İsveç ister anayasa ister yasa ne değişikliği yaparsa yapsın... Kalkıp da teröristleri İsveç polisi altında gösteriye sevk ediyorsa, bunlar görevini yerine getirmiyor demektir. O zaman bzie verilen sözler tutulmuyor.