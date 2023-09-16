Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 16.9.2023 16:04

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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