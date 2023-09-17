AK Partili Dağ’dan Tunç Soyer’e LGBT tepkisi: Sizden beklenen İzmir’e hizmettir

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer LGBT'ye yönelik desteğini sürdürmeye devam ediyor. Soyer, LGBT üyesi bir kişi ile yaptığı görüntülü konuşmada İzmir BB yönetimi olarak LGBT'lilere yönelik hizmetlerinden bahsetti.

Tunç Soyer, İzmir BB çatısı altında LGBT üyeleri için bir daire başkanlığı kurulduğunu itiraf etti.

"SİZİN İŞİNİZ HİZMET EMPERYALİZM'İN APARATI OLMAK DEĞİL"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir BB Başkanı Tunç Soyer'in LGBT üyelerine yönelik desteğine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Hamza Dağ, "Sizden beklenilen emperyalizmin yeni aparatı sosyal terörizme destek değil, İzmir'e hizmettir." dedi.

Hamza Dağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İzmir'de kronik problemler almış başını gidiyor. Şehrin başındaki kişi bu sorunlara odaklanmak yerine sürekli LGBT dayatmasını bu şehrin gündemine sokmaya çalışıyor. Sizden beklenilen emperyalizmin yeni aparatı sosyal terörizme destek değil, İzmir'e hizmettir.