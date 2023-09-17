Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da gerçekleşen narkotik operasyonunda 4 zehir taciri tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce Büyükçekmece ve Üsküdar'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda yakalanan 4 şahıs tutuklandı.

Operasyonlar sonucunda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.