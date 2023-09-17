Başkan Erdoğan Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile görüştü: Orta Koridor ve Ticaret Hacmi Vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabul etti.

TİCARET HACMİ VURGUSU

Türkevi'nde gerçekleşen kabulde Başkan Erdoğan, Gürcistan'ın asrın felaketi sonrası desteğine bir kez daha teşekkürlerini sundu. İki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini söyledi.

Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin öneminden bahseden Başkan Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu belirterek bu konuda Gürcistan yönetiminin attığı adımları tebrik etti.