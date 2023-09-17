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Giriş Tarihi: 17.9.2023 17:56

Başkan Erdoğan'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, idam edilişlerinin 62. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

AA
Başkan Erdoğan’dan Menderes, Zorlu ve Polatkan mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Darbe mahkemelerinde hukuksuz bir şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı hürmetle yad ediyorum. Darbecilerin milletimizin gönlünden silemediği Menderes ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan mesajı
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