CHP’li Faik Öztrak ve Özgür Özel arasında MYK polemiği!





ÖZEL VE ÖZTRAK'TAN MYK POLEMİĞİ

Özgür Özel'in konuşmasının ardından divan başkanı parti sözcüsü Faik Öztrak, Özgür Özel'in MYK üyelerine yönelik yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Öztrak, ''Size şiddetle itiraz ettiğimi belirtmeden geçemeyeceğim. Ben bir MYK üyesiyim ve MYK, partimizde kurultaydan sonra, kurultayımızın seçtiği en yüksek karar organı olan parti meclisinden seçilen arkadaşlarımızdan meydana gelir. MYK'daki tüm arkadaşlarımız, her yerde büyük kitleleri peşlerinden sürükleyebilecek, Türkiye'de her alanda önder olabilecek, kabiliyetlere sahip olan arkadaşlarımızdan oluşmuştur. Bu konuya açıklık getirmek istedim" dedi.

ÖZEL: SÖYLEMEDİĞİMİ SÖYLEDİM!



Özel ise '' Ben mevcut MYK'ya söylemediğimi, söylüyorum diye söyledim, şerh koydum ama.'' diye cevap verdi.