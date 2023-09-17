Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avrupa Parlamentosu'nun skandal Türkiye raporuna çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopma niyetindedir. Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz" ifadelerini kullandı. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini de değerlendiren Erdoğan, "İsveç ister anayasa ister yasa ne değişikliği yaparsa yapsın. Yasayı hazırlamak yetmez. Yasayı uygulamak gerekiyor" dedi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:"Dünya 5'ten büyüktür" tespitimizin daha fazla kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sayın Guterres bu konuda çok net bir tavır ortaya koydu. Genel kurul marjında çok sayıda ülkeden mevkidaşlarımla görüşmeler gerçekleştireceğim.ABD'de yaşayan vatandaşlarımızla birlikte soydaş topluluklarla da bir araya geleceğiz. Düşünce kuruluşlarıyla istişarelerimiz olacak.14 ve 28 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içinde tamamlanmasının iş çevrelerinde olumlu karşılandığını görüyoruz. Merkez Bankamızın brüt rezervleri 120 milyar doları geçmiş bulunuyor.Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için her türlü çabayı göstereceğiz. OVP'ye uluslararası yatırımcılar büyük güven duyuyor.4'lü olarak toplantı yapalım önerisinde bulunduk.Bizim parlamentomuz kararı vermedikten sonra "evet" veya "hayır" dememiz mümkün değil. Şu anda İsveç üzerine düşen görevi yerine getiriyor mu? Yasayı hazırlamak yetmez. Yasayı uygulamak gerekiyor. İsveç ister anayasa ister yasa ne değişikliği yaparsa yapsın... Kalkıp da teröristleri İsveç polisi altında gösteriye sevk ediyorsa, bunlar görevini yerine getirmiyor demektir. O zaman bize verilen sözler tutulmuyor.Avrupa Birliği, Türkiye'den kopma niyetindedir. Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz. Başkan Erdoğan, Türkiye saati ile 00.25'te özel uçak"TC-TRK" ile BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentine geldi.Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, katılımcı ülke liderlerinin eşleriyle bir araya gelerek yoğun temaslarda bulunacak. 16-20 Eylül tarihlerindeki ABD ziyareti kapsamında, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenecek programa da katılacak olan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın ve eşinin, heyet başkanları ve eşleri onuruna Metropolitan Sanat Müzesi'nde vereceği resepsiyona katılacak.