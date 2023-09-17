İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! "İttifakı kendi için tasarladı"





"SEÇİM HEZİMETİNİN SORUMLULUĞUNU ALMADI"



Siten dolu sözlerine devam eden Bilge Yılmaz; "Benzer stratejileri uygulayıp farklı sonuçlar beklemeyi bırakmalıyız. Hemen her partide bulunan ve Kılıçdaroğlu'nun ittifak modelini merkeze alan anlayış ile daha fazla yol yürüyemeyiz. Reddettiğimiz model, kusursuz işleyen ve başarılı bir ittifak değildir. Aksine istisnasız bütün ittifak partilerini zayıflatan ve başarısızlık karşısında sorumluların maliyet ödemediği problemli bir yapıdır. Toplumdaki karamsarlığı ve çaresizliği kıracak, özellikle gençlerimize umut verecek formüllere, politikalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.