Katliam gibi kaza: 5 ölü, 30 yaralı

Van'da bulunan Geri Gönderme Merkezi'nden Gaziantep'e göçmenleri taşıyan midibüs kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanan midibüste bulunan 7 emniyet personeli, 2 şoför ve 26 göçmen yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Van Valiliği Gaziantep'e gönderilen düzensiz göçmenleri taşıyan midibüsün kaza yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Pazar günü saat 03.01 sıralarında Edremit ilçesi Gürpınar yolu istikameti Çeşmeli mevkiinde, Kurubaş Geri Gönderme Merkezinden Gaziantep iline düzensiz göçmen taşıyan otobüsün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi.

Olay yerine giden 112 Ambulans, Umke, Afad, Emniyet, Jandarma ve İtfaiye personeli kazaya müdahale etti. İlk belirlemelere göre 7 emniyet personeli, 2 şoför ve 26 göçmen yaralandı.

5 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen 5 düzensiz göçmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanede tedavileri devam ederken kazayla ilgili idari soruşturma açıldı.