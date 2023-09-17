Kıraathane baskınında vurulan polis memuru 34 gün sonra şehit düştü

Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi Eski Sanayi Sitesinde bulunan bir kıraathaneye 13 Ağustos'ta Adnan ve Muhammet Tosun kardeşler tarafından yapılan baskında çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekibinde bulunan Murat Akpınar, olaya müdahale etti. Bu sırada çıkan çatışmada kurşunların hedefi olmak istemeyen zanlılardan biri Akpınar'ın arkasına saklandı. Pompalı tüfekle ateş eden Adnan tosun polis memurunu göğsünden vurdu. ağır olan Akpınar ve Coşkun, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerden Adnan Tosun polisin takibiyle, Muhammet Tosun ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki adreste yakalandı. İki kardeşe yardım ettiği belirlenen C.T. ve H.T. de gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden Adnan Toprak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Muhammet Tosun, H.T ve C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağır yaralanan Murat Akpınar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerden Adnan Tosun polisin takibiyle, Muhammet Tosun ise saklandığı evde yakalandı. Adnan Tosun tutuklanırken kardeşi ise serbest kaldı..

34 GÜN SONRA ŞEHİT DÜŞTÜ

Polis memuru Murat Akpınar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi7nde ameliyata alındı. Yoğun bakıma alınan Akpınar, sürdürdüğü yaşam mücadelesini 34. günde kaybetti. Şehit Akpınar için Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Şehidin naşı daha sonra Hulusi Akar Camiinde kılınan cenaze namazının ardından polis şehitliğinde toprağa verildi.