Mersin’de 3’lü darbe

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, FETÖ/PDY VE PKK/ KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, geçen çarşamba drone ve özel harekât polislerinin desteğiyle düzenlediği şafak operasyonunda, DEAŞ'la bağlantılı S.K., FETÖ/PDY'ye maddi destek sağlayan A.F.K. ile PKK/KCK ile bağlantısı olan R.E. ve L.O., gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.F., adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, S.K., L.O. ve R.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.