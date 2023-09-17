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Giriş Tarihi: 17.9.2023

Mersin’de 3’lü darbe

Bekir COŞKUN
Mersin’de 3’lü darbe
Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, FETÖ/PDY VE PKK/ KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, geçen çarşamba drone ve özel harekât polislerinin desteğiyle düzenlediği şafak operasyonunda, DEAŞ'la bağlantılı S.K., FETÖ/PDY'ye maddi destek sağlayan A.F.K. ile PKK/KCK ile bağlantısı olan R.E. ve L.O., gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.F., adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, S.K., L.O. ve R.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Mersin’de 3’lü darbe
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