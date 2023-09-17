Silah satıcılarına seri baskın! 6’sı da gözaltına alındı…

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Ataşehir Barbaros Mahallesi ve Acıbadem Mahallesi'nde yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapılan iki farklı adrese operasyon düzenledi.



C.C. ve Ö.R. isimli iki kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda altı ruhsatsız tabanca, iki kuru sıkı tabanca, bir pompalı tüfek, 146 mermi, altı şarjör, beş şarjör yayı ve şarjör uzatma aparatı, bir namlu, silah imalatında kullanılan taşlama makinesi ve elektronik zımpara ile 15.2 gram Marihuana maddesi ele geçirildi. İki şüpheliye silah temin eden S.Y. ve B.M. ile "Müşteri" rolünde irtibat kuran polisler, iki ruhsatsız silahın satışı için 11 bin 600 liraya anlaşma sağladı.



Buluşma noktasına gelen söz konusu iki kişi de gözaltına alındı. Araçta iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerle bağlantılı olan M.E. ve Y.M. de iki ruhsatsız tabancayla yakalandı.