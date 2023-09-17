SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan ABD’de önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Hayat boşluk kabul etmez. Sizin olmadığınız her yerde başkası vardır, ülkemize düşman olanlar sizin boş bıraktığınız yerleri dolduracaktır. Buna izin veremeyiz.

Özellikle islam düşmanlığı karşısında saflarımızı sık tutmalıyız. Türk Amerikan toplumu da yükselen ırkçı dalgadan olumsuz etkileniyor. Cezasız kalan her suç failini azgınlaştırır, İslam düşmanlığının önü alınmazsa daha da azgınlaşacaktır.

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar hiçbir şekilde, mazur görülemez, bize göre bu eylemler insanları kışkırtmayı amaçlayan provokasyonlardır.

Dünya genelindeki 2 milyar Müslümanın kutsallarına saldırmanın, fikir özgürlüğü kisvesiyle meşrulaştırılmasını asla kabul etmiyoruz

Hiçbir terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi söylemek istiyorum.

Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek için hareket eden çıkar grupları var. Hakikatleri anlatarak, Türkiye'yi temsil ederek bunlara set çekeceğiz