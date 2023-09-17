SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan ABD’de önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, "Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz, depremzede şehirlerimizi eskisinden daha güvenli bir şekilde ayağa kaldıracağız." dedi.
Erdoğan, "Sizler burada bir yandan kimliğinizi muhafaza ederken diğer yandan kültürümüzü Amerikalılara tanıtarak beşeri köprüler kuruyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Zafere giden yol birlikten, beraberlikten, vahdetten geçer, Türk Amerikan ilişkilerini zehirlemek isteyen bazı çıkar grupları var. Bunlara set çekeceğiz" diye konuştu.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
Hayat boşluk kabul etmez. Sizin olmadığınız her yerde başkası vardır, ülkemize düşman olanlar sizin boş bıraktığınız yerleri dolduracaktır. Buna izin veremeyiz.
Özellikle islam düşmanlığı karşısında saflarımızı sık tutmalıyız. Türk Amerikan toplumu da yükselen ırkçı dalgadan olumsuz etkileniyor. Cezasız kalan her suç failini azgınlaştırır, İslam düşmanlığının önü alınmazsa daha da azgınlaşacaktır.
Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar hiçbir şekilde, mazur görülemez, bize göre bu eylemler insanları kışkırtmayı amaçlayan provokasyonlardır.
Dünya genelindeki 2 milyar Müslümanın kutsallarına saldırmanın, fikir özgürlüğü kisvesiyle meşrulaştırılmasını asla kabul etmiyoruz
Hiçbir terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi söylemek istiyorum.
Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek için hareket eden çıkar grupları var. Hakikatleri anlatarak, Türkiye'yi temsil ederek bunlara set çekeceğiz