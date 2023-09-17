Terörist toplantısına yerli bomba sürprizi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinin terör örgütü PKK/YPG'den temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulması için başlatılan operasyonlar devam ediyor. Kuzey Irak'ın Zap Vadisi, Avaşin-Basyan, Gara ile Metina Dağı bölgesindeki 'Pençe-Kilit' ve 'Pençe Harekâtı' hava destekli olarak sürürken, bölgede son günlerde yaşanan hareketlik üzerine 13 ve 15 Eylül tarihlerinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile keşif gözetleme vasıtalarıyla istihbarat çalışmaları yapıldı. Daha önceki yıllarda 13 askerimizin şehit edildiği Gara Dağı bölgesinde, kalabalık terörist grubun gizlendiği ve toplantı halinde oldukları tespit edilince hava harekâtı için düğmeye basıldı.Söz konusu tarihlerde, Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü ile Malatya Askeri Erhaç Hava Üssü'nden F-16 ve F-4 savaş uçakları havalandı. Kapsamlı hava harekâtında SİHA'lar da (Silahlı İnsansız Hava Aracı) tarafından belirlenen bazı hedefler milli ve yerli bombalarla nokta atışı ile vuruldu.Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK'ın Türk Hava Kuvvetleri için ürettiği milli ve yerli bombaların kullanıldığı operasyonda, terör örgütü PKK'ya son dönemlerin en ağır darbesi vuruldu. Milli ve yerli olan yerüstü ve yeraltındaki hedeflerde etkili olan Nüfuz Edici Bomba'nın (NEB) da kullanıldığı operasyonda, mağaralarda gizlenen ve toplantı halinde olan aralarında sorumlu düzeyde teröristlerin olduğu çok sayıda PKK'lı etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada 31 hedefin imha edildiği, sivillerin, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.