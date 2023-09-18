ABD’de temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan A Haber’e konuştu: İş yapmaya geldik | Video

"İŞ YAPMAYA GELDİK"

A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'un kendisine yönelttiği "Programınız çok yoğun, sizi takip etmekte zorlanıyoruz" ifadesinin ardından Başkan Erdoğan "İş yapmaya geldik" dedi. Akkuş'un Concordia Zirvesindeki çok yönlü sorulara dikkat çekmesinin ardından Başkan Erdoğan, "Çok yönlü cevaplar verdik" ifadelerini kullandı.