Ankara’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde kullandığı ankesörlü/ sabit hatlardan ve mahremlerin kullandığı değerlendirilen operasyonel hatlardan arandıkları tespit edilen; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve askeri öğrencilerinde aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi tespit etti.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından Ankara merkezli 4 ilde düzenledikleri operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara emniyetine getirilen şüphelilerin ifade işlemleri devam ettiği öğrenildi.