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Giriş Tarihi: 18.9.2023 10:04

Ankara’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve askeri öğrencilerinde aralarında bulunduğu 10 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, ankesör ve mahremlerin kullandığı operasyonel hatlardan arandıkları tespit edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde kullandığı ankesörlü/ sabit hatlardan ve mahremlerin kullandığı değerlendirilen operasyonel hatlardan arandıkları tespit edilen; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve askeri öğrencilerinde aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi tespit etti.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından Ankara merkezli 4 ilde düzenledikleri operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara emniyetine getirilen şüphelilerin ifade işlemleri devam ettiği öğrenildi.

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Ankara’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
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