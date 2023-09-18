Bakırköy’de otomobili yayaların üzerine süren eski hakim ve savcının oğlunun davasında ikinci kez karar

Bölge Adliye Mahkemesi ise sanığın akıl sağlığı raporu aldırılmadan ve kız arkadaşı A.A.'nın burun kırığının olay günü olup olmadığı tespit edilmeden hüküm kurulduğu gerekçesiyle kararı bozmuştu.

Yeniden yapılan yargılamada Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtilirken mağdur A.A.'nın burun kemiği kırığına ilişkin yaralanmasının ise 1. dereceden kırık olduğu bildirildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya sanık Göçmen katılmadı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu.

SANIĞIN AVUKATI ANNESİ

Sanığın avukat olan annesi Aynur Göçmen savunmasında müvekkilinin linç edilmek üzereyken canını kurtarmak için tek kaçış imkanı olan araçla korku ve panik içinde kaçtığını belirterek alt sınırdan ceza tayini yapılmasını istedi. Avukat Göçmen, A.A.'nın da camdan içeri sarkarak müvekkilini darp etmeye çalışan kalabalık yüzünden burnunun kırıldığını belirterek sanığın bu suçtan beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Görkem Sertaç Göçmen'e 5 kişiyi araçla yaralayıp, kız arkadaşı A.A ve Zişan Mert Durmuş'u darp ettiği gerekçesiyle 9 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen hakkında "Mala zarar verme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Yaralama" ve "Basit yaralama" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istenmişti.