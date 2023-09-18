CHP Kocaeli’de gündem kayıp tablo

CHP Kocaeli örgütülerinde, yıllardan bu yana İzmit İlçe Örgütünde asılı bulunan ve kayıp olduğu ileri sürülen İsmet İnönü tablosu oldu. Edinilen bilgilere göre İbrahim Çallı tarafından 1939 yılında yapılan tablo, 1940'lı yıllarda İstanbul Resim Heykel Müzesi'nden sergilenmek için alınıyor. Tablo bir daha müzeye getirilmiyor, kayıplara karışıyor. Uzun yıllar orijinal portre bulunmuyor. Bu sırada benzer portreler yapılıyor. İsmet İnönü, yapılan bu portrelerin sağ altına ıslak imzasını atıyor ve bu tablolar il ve ilçe örgütlerinde asılmak üzere hediye olarak gönderiliyor.

TADİLATTA KAYBOLDU

İşte bu tablolardan biri de 1970'li yıllarda İzmit ilçe örgütüne hediye edildi. İsmet İnönü Portresi uzun yıllar İzmit ilçe binasında başkanın makam odasında asılı kaldı.Ancak, geçtiğimiz yıllarda Hakan Çakar'ın CHP İzmit İlçe Başkanı seçilmesi sonrası binada tadilat yapıldı. Tadilat sırasında o tablo ortadan kayboldu ve bir daha getirilip asılmadı.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Eylül ayı başında CHP İzmit İlçe'nin kongresi yapıldı. İlçe Başkanlığına Gökhan Ercan seçildi. Demirbaşta görünen tablo tekrar gündem oldu. Bunun üzerine CHP İl Yönetim Kurulu, İzmit ilçenin demirbaş listesinin ilk sırasında bulunan tablonun bulunması için, il yönetimi içinden bir araştırma komisyonu kurdu.

MİLYONLUK DEĞİL ARAŞTIRIYORUZ

Milyonluk değere sahip olduğu iddia edilen tablo ile ilgili kendisini aradığımız CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, "Tablo, bizim için gerçekteden çok önemli bir değere sahiptir. Ama iddia edildiği gibi 2 veya 3 milyonluk değil. Belki 3 yada 5 bin TL değerindedir. Ancak, manevi değeri para ile ölçülmez. Evet, İlçe binasında tadilat yapılırken kayboldu. Şimdi bir araştırma komisyonu kurduk. Konuyu araştırıyoruz."