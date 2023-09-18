CHP’nin demokrasi anlayışı ‘kavga’! Belediye başkanı il başkanının yakasına yapıştı: Buna ‘Demokrasi şöleni’ dediler

'TATLI SU DEMOKRATLARI'

Bu paylaşımların altına yapılan bir yorum ise dikkat çekti. Partinin 28. Dönem Milletvekili Aday Adayı olan Ozan Ayhan, "Blok liste ile demokrasi şöleni mi yaptınız, çarşaf liste isteyenlere parmak sallayan fedailerinizle de bu demokrasi şölenini taçlandırdınız. Tatlı su demokratları sizi" dedi.

