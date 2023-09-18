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Giriş Tarihi: 18.9.2023 13:22

CHP’nin demokrasi anlayışı ‘kavga’! Belediye başkanı il başkanının yakasına yapıştı: Buna ‘Demokrasi şöleni’ dediler

CHP Konya İl Kongresinde Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’nın yakasına yapışıp silkelediği Bekir Yaman, yeniden il başkanı seçildi. Birçok olayın yaşandığı kongre sonrası hiçbir şey olmamış gibi poz veren CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ve İl Başkanı Bekir Yaman bu kaosu demokrasi şöleni olarak tanımladı. Bektaş ve Yaman paylaşımlarında, “Büyük bir coşkuyla demokrasi şölenimiz olan İl Kongremizi bugün gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Partinin 28. Dönem Milletvekili aday adayı olan Ozan Ayhan, ‘Tatlı su demokratları’ ifadesiyle teşkilatı topa tuttu.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
CHP’nin demokrasi anlayışı ‘kavga’! Belediye başkanı il başkanının yakasına yapıştı: Buna ‘Demokrasi şöleni’ dediler

CHP'nin Konya il kongresinde her zaman alışkın olduğumuz görüntüler ekranlara yansımıştı. 3 adayın yarıştığı ancak blok liste yapılan kongrede, Tuzlukçu ilçe belediye başkanı Nurettin Akbuğa, il başkanı Bekir Yaman'ın üzerine yürüyüp, yakasına yapıştı.

Bunu yanı sıra kongre öncesi birçok partili birbirinin üzerine yürürken, çevik kuvvet olaylara müdahale etmek zorunda kaldı. Partililer ilk olarak CHP'nin Konya'dan milletvekili adayı olarak gösterdiği ve aynı zamanda Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'in Divan Başkanı seçilmesi üzerine yine tartıştı. İlçe teşkilatları ise salonu terk etti. Günün sonunda mevcut başkan Bekir Yaman oyların 324'ünü alıp, yeniden başkan seçildi.

KAVGAYA DEMOKRASİ ŞÖLENİ DEDİLER

Kongrede bu kadar olay olmuşken, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ve il başkanı Bekir Yaman, kongreyi demokrasi şöleni olarak tanımlamaları dikkat çekti. Bektaş ve Yaman paylaşımında, "Büyük bir coşkuyla demokrasi şölenimiz olan İl Kongremizi bugün gerçekleştirdik" ifadelerini kullandılar.

'TATLI SU DEMOKRATLARI'

Bu paylaşımların altına yapılan bir yorum ise dikkat çekti. Partinin 28. Dönem Milletvekili Aday Adayı olan Ozan Ayhan, "Blok liste ile demokrasi şöleni mi yaptınız, çarşaf liste isteyenlere parmak sallayan fedailerinizle de bu demokrasi şölenini taçlandırdınız. Tatlı su demokratları sizi" dedi.



Tatlı su demokratları sizi" dedi.

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CHP’nin demokrasi anlayışı ‘kavga’! Belediye başkanı il başkanının yakasına yapıştı: Buna ‘Demokrasi şöleni’ dediler
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